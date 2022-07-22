На арестованной яхте российского олигарха найдено предположительно яйцо Фаберже

Больше половины пасхальных императорских яиц создал ювелир из Карелии Михаил Перхин. А может найденное яйцо изготовил он? Сенсацией может стать обнаруженное на арестованной в июне в США суперяхте Amadea пасхальное императорское яйцо Фаберже.