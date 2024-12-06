Анча Баранова: убивший 140 человек неизвестный вирус похож на грипп

Вспышка некоего нового вируса зарегистрирована в Конго.Неизвестный вирус, ставший причиной смерти почти 150 человек в Демократической Республики Конго (ДРК) проявлялся покраснением глаз, головной болью и в целом схожими с гриппом симптомами.