Анча Баранова: убивший 140 человек неизвестный вирус похож на грипп

Вспышка некоего нового вируса зарегистрирована в Конго.Неизвестный вирус, ставший причиной смерти почти 150 человек в Демократической Республики Конго (ДРК) проявлялся покраснением глаз, головной болью и в целом схожими с гриппом симптомами.
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