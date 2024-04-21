Тарасова о конфликте с Башаровым: «Я могла высказаться и сказала. Я же неправду не сказала. Это вопиющий случай»

В 2014 году Тарасова публично осудила Башарова за избиение своей второй жены Екатерины Архаровой. – Вы с Башаровым так и не общаетесь? – Почему? – Вы помирились? – Он же на этом проекте («Ледниковый период» – Sports) уже два года… Ну как, здрасьте-то говорим.