Новогоднее настроение в Петербурге монополизируют?

На протяжении всего года в Северной столице активно готовятся к Новому году и Рождеству Христову. На украшение города в текущем году власти уже собираются потратить свыше 191 млн рублей – и это без основной закупки праздничных деревьев и ели для Дворцовой площади.
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