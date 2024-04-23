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Новогоднее настроение в Петербурге монополизируют?

Новогоднее настроение в Петербурге монополизируют?

На протяжении всего года в Северной столице активно готовятся к Новому году и Рождеству Христову. На украшение города в текущем году власти уже собираются потратить свыше 191 млн рублей – и это без основной закупки праздничных деревьев и ели для Дворцовой площади.

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