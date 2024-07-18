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Срыв беспрецедентного теракта ВСУ и НАТО по Крымскому мосту: Под Одессой уничтожили диверсионный "флот"

Срыв беспрецедентного теракта ВСУ и НАТО по Крымскому мосту: Под Одессой уничтожили диверсионный "флот"

Русские бойцы провели успешную спецоперацию в Чёрном море. Под Одессой был уничтожен готовый "флот" дронов – 17 безэкипажных катеров (БЭК), начинённые 300 кг взрывчатки, которые должны были устроить беспрецедентный теракт на Крымском мосту.

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