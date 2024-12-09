С начала осени на пожарах погибли 54 уральца. МЧС призывает к осторожности

С начала сентября в Свердловской области случилось 729 пожаров в жилых домах. Погибли 54 человека. Основные причины пожаров в осенние и зимние месяцы – нарушение эксплуатации обогревателей, использование бытового газа не по назначению, нарушение эксплуатации печей.
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