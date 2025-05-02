Кто такой этот чмошник неуседа? Моська с амбициями слона , по зубам получит и тут же свалит скулить в Лондон ….,

agrinberg Шаблинская

Город Königsberg построен Германцами - немцами и исторически не имеет никакого отношения к Польше и Литве. Исполнение лозунга большевиков - Мир без Анексий и Контрибуций, никогда бы не привел к власти в Германии Адольфа с его национал - социалистами. Königsberg исторически немецкий город, его передача кому либо была не законна и не может быть оправдана действиями национал-социалистов пришедшими к власти в Германии в результате преступного Версальского договора.