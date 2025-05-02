Литва, Польша и Германия снова поднимают территориальные претензии к Калининградской области, забыв об исторических реалиях — политолог раскрывает причины этого агрессивного шага.
«Они уже рисуют карты с Калининградом!»: политолог раскрыл амбиции трёх стран ЕС, претендующих на российские земли
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федор
Кто такой этот чмошник неуседа? Моська с амбициями слона , по зубам получит и тут же свалит скулить в Лондон ….,
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22 час.
agrinberg Шаблинская
Город Königsberg построен Германцами - немцами и исторически не имеет никакого отношения к Польше и Литве. Исполнение лозунга большевиков - Мир без Анексий и Контрибуций, никогда бы не привел к власти в Германии Адольфа с его национал - социалистами. Königsberg исторически немецкий город, его передача кому либо была не законна и не может быть оправдана действиями национал-социалистов пришедшими к власти в Германии в результате преступного Версальского договора.
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21 час.
Вадим Кузнецов
Осталось только одно: вернуть России ВСЮ Восточную Пруссию. А с Силезией пусть немцы сами разбираются. Польская свинья, попав за барский стол, уже и копыта на стол положила.
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13 час.
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