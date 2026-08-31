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ТАСС

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Командир Спартак рассказал, как десантники обеспечивают водой тыл в Запорожье

Командир Спартак рассказал, как десантники обеспечивают водой тыл в Запорожье

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 августа /ТАСС/. Костромские десантники в тыловых районах Запорожской области организовали автономное водоснабжение подразделения 331-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии группировки войск "Днепр".

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