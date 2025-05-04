Совсем не такие, как Starlink: Amazon впервые показала засекреченные спутники Project Kuiper

Amazon опубликовала в Twitter видео развертывания интернет-спутников Project Kuiper. Учитывая, что раньше компания по каким-то причинам не публиковала изображения своих космических аппаратов, ролик представляет определенный интерес.
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