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СВИБЛОВО

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Школа «Свиблово» получила грант Мэра Москвы III степени

Школа «Свиблово» удостоена гранта Мэра Москвы III степени в сфере образования. Награда присуждена за высокие результаты образовательной деятельности по итогам 2025/2026 учебного года.

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