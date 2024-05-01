Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дрон показал уничтожение опорного пункта ВСУ в Запорожской области

Дрон показал уничтожение опорного пункта ВСУ в Запорожской области

Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» группировки войск «Днепр» уничтожил замаскированный в лесополосе взводный опорный пункт и большое количество боевиков в районе Работино в Запорожской области:  https://tvzvezda.

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