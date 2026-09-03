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Япония финансирует экспериментальные стеллараторы в стремлении к непрерывной термоядерной энергии

Япония финансирует экспериментальные стеллараторы в стремлении к непрерывной термоядерной энергии

2028 году страна направит более $400 миллионов на частные термоядерные проекты, включая токамаки и лазерный синтез Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) выбрало компанию Helical Fusion в числе финальных кандидатов трёхлетней программы поддержки частных термоядерных разработок объёмом примерно 60 миллиардов иен (около $400 миллионов).

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