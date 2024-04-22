Татарстанда Җиңү көненә «Минем героем - минем гаиләм» онлайн-флешмобы башланды🇷🇺 Акция #Минем Герой – минем Гаилә (#МойГеройМояСемья) исемен ала һәм популяр «Үлемсез полк»ка өстәмә булып тора.
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Татарстанда Җиңү көненә «Минем героем - минем гаиләм» онлайн-флешмобы башланды🇷🇺 Акция #Минем Герой – минем Гаилә (#МойГеройМояСемья) исемен ала һәм популяр «Үлемсез полк»ка өстәмә булып тора.