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"Пентагон отлично понял": Кедми назвал заявление Путина, которое отрезвило власти США

"Пентагон отлично понял": Кедми назвал заявление Путина, которое отрезвило власти США

Фото: коллаж Царьграда Путин одной фразой отрезвил излишне ретивых американских генералов, рассказал военно-политический эксперт Яков Кедми.

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Eugene Velesik
Кедми-Козлов первый предатель СССР, сбежал в консульство США.
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TF
Tatyana Fedotova
Израильский разведчик бывшим не бывает
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ХА
Харченко Александр
Одним местом чувствует, что подгорает
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26 мин.

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