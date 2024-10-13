"Пентагон отлично понял": Кедми назвал заявление Путина, которое отрезвило власти США

Фото: коллаж Царьграда Путин одной фразой отрезвил излишне ретивых американских генералов, рассказал военно-политический эксперт Яков Кедми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Большая победа! Риэлтор обеспечил мигрантов жильём по государственной поддержке. «Ура! Ура! Ура! Мы это сделали!»
- В слезах: В Липецке затравили и выживают с работы учительницу которая сделала замечание дочери ценнейших специалистов
- Цена чванства и лицемерия: Почему Киркоров, Лолита, SHAMAN и другие столкнулись с пустыми залами
Свежие комментарии