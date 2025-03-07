Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 002 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    У  Трампа  нет    сильной  власти  даже  в  США...Нет  ее  и  в  мире  ,  проплаченном  глобалистами...И  нет  у  Тра...План А Трампа по ...
  • сергей
    Я прочитал и ОХУЕЛ!!!. Как такое может быть. Неужели никто не знал? Деньги теперь навряд ли вернёшь. А этих выбляков ...Кто «открывал вор...
  • Валерий Фоменков
    5 лет - это само собой. А перед этим выплата средств жертвам её аферы.Суровое наказание...

Лютый отрыв в женском белье: Депутат из Петербурга шокировал публику танцем на "Вахте памяти"

Лютый отрыв в женском белье: Депутат из Петербурга шокировал публику танцем на "Вахте памяти"

Царьград ФОТО: FREEPIK Молодой депутат из Петербурга шокировал общественность танцем в нижнем белье на мероприятии в память о жертвах ВОВ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Владимир Тимошков
На зоне ему будут рады! Тухлую вену раздолбят! Из делопутов надо гнать.
Ответить
11 час.
С
Странник
т.е. избиратели избрали своего,, пидораса что ли? Нифига себе петербург каким городом стал :) хотя ожидаемо, в москве вон фактически всех убежавших признали испуганными питриотами и ручки им целуют... та ки хочется оставить эти города европе, родственники фактически
Ответить
10 час.
Владимир Ботюк
На фронт танцора , на перевоспитание. По-моему депутатов пора разогнать.
Ответить
2 час.
наверх