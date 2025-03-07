Лютый отрыв в женском белье: Депутат из Петербурга шокировал публику танцем на "Вахте памяти"

На зоне ему будут рады! Тухлую вену раздолбят! Из делопутов надо гнать.

С

Странник

т.е. избиратели избрали своего,, пидораса что ли? Нифига себе петербург каким городом стал :) хотя ожидаемо, в москве вон фактически всех убежавших признали испуганными питриотами и ручки им целуют... та ки хочется оставить эти города европе, родственники фактически