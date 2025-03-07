Царьград ФОТО: FREEPIK Молодой депутат из Петербурга шокировал общественность танцем в нижнем белье на мероприятии в память о жертвах ВОВ.
Лютый отрыв в женском белье: Депутат из Петербурга шокировал публику танцем на "Вахте памяти"
Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
На зоне ему будут рады! Тухлую вену раздолбят! Из делопутов надо гнать.
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11 час.
С
Странник
т.е. избиратели избрали своего,, пидораса что ли? Нифига себе петербург каким городом стал :) хотя ожидаемо, в москве вон фактически всех убежавших признали испуганными питриотами и ручки им целуют... та ки хочется оставить эти города европе, родственники фактически
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10 час.
Владимир Ботюк
На фронт танцора , на перевоспитание. По-моему депутатов пора разогнать.
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2 час.
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