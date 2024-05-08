🇰🇿🌐 И снова про деконструкцию казахской нации Выставка «Память» в Алма-Ате примечательна личностью организатора.
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🇰🇿🌐 И снова про деконструкцию казахской нации Выставка «Память» в Алма-Ате примечательна личностью организатора.