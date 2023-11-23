Nature: жирная кислота из мяса и молока помогает иммунитету бороться с раком

Ученые из Калифорнийского университета в Чикаго обнаружили, что транс-вакценовая жирная кислота, содержащаяся в говядине, баранине и молочных продуктах, улучшает способность иммунных клеток человека находить и уничтожать раковые опухоли.
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