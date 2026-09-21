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Врач рассказала, как правильно рассчитывать норму воды

Врач рассказала, как правильно рассчитывать норму воды

Организм сам подсказывает, когда пора восполнить запасы жидкости В доказательной медицине важно учитывать индивидуальные особенности каждого человека, поскольку универсальной нормы потребления воды не существует.

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