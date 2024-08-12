«Ланцет» поразил кустарные РСЗО ВСУ в Курской области

Российские военные ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» поразили кустарные реактивные системы залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), с помощью которых они вели огонь по мирным населенным пунктам в приграничном районе Курской области.
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