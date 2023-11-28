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Добрый Мир

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СРАЖАТЬСЯ БОЛЬШЕ НЕЧЕМ? УКРАИНЦЫ РАСЧЕХЛИЛИ ОРУЖИЕ ВРЕМЁН ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

СРАЖАТЬСЯ БОЛЬШЕ НЕЧЕМ? УКРАИНЦЫ РАСЧЕХЛИЛИ ОРУЖИЕ ВРЕМЁН ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Вместо антидроновых ружей украинские военные решили взять на вооружение пулемёты, которые уже давно превратились в музейные экспонаты.

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