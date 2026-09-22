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Бардо Фабиани. "Память о прекрасном прошлом". Выставка в Эрарте

Бардо Фабиани. "Память о прекрасном прошлом". Выставка в Эрарте

Более 25 лет Фабиани сотрудничал с Vogue Italia, работал с ведущими дизайнерами, моделями, актёрами, художниками и фотографировал людей, которые определяли визуальный облик второй половины XX века.

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