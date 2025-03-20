18 марта над городом Сумы был замечен летящий на малой высоте многофункциональный истребитель четвёртого поколенияи F-16, переданный Западом ВСУ.
Минус F-16: подробности уничтожения
Комментарии
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Регина Толстоброва
Запад никакого перемирия не допустит. будут Зеленского науськивать на нас и оружие туда валить.
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11 час.
Юрий Оводенко
А нам что, нужно их 30-дневное перемирие??? Это война и нужно побеждать!
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11 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Ждём продолжения "банкета"...БРАВО
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10 час.
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