Отец Ферстаппена считает, что глава "Ред Булл" Хорнер должен уйти в отставку

Отец трехкратного и действующего чемпиона "Формулы-1", нидерландца Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен призвал уйти в отставку руководителя команды "Ред Булл" Кристиана Хорнера из-за скандала с домогательствами.
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