МВД: вахтовики пытались вывезти драгметаллы на 16 млн рублей в Иркутской области

В аэропорту Толмачево правоохранители задержали двоих уроженцев одной из стран ближнего зарубежья. Их подозревают в незаконном обороте драгоценных металлов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
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