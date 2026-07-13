В России спрогнозировали курс Вашингтона в отношении Москвы после смерти сенатора Грэма*

Vladimir Lioubimcev

Грэм не играл такой уж значимой роли, КАКУЮ в данный момент ИГРАЕТ ЗЯТЬ ТРАМПА КУШНЕР и его единородцы в США, и в Израиле. КУШНЕР же стоит за Трампом как соглядатай, и строго следит. чтобы тот не сбился с намеченного курса сдерживания России. В угоду Израилю. Ведь Израиль нацелился на территорию Украины, в том числе. ВПЕРЕДИ МАЯЧИТ ИХ МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО!! США УЖЕ ПОД НИМИ... Теперь вот уничтожат Иран, подчинят себе Ближний Восток, Украину, потом изнутри развалят на части Россию... И ВОТ ОНО - МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО!! К этому все идет... неужели никто ничего не понимает?