Курс Вашингтона в отношении Москвы не претерпит серьезных изменений после смерти сенатора Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), при этом его радикальные санкционные инициативы против РФ вряд ли будут утверждены Белым домом.
В России спрогнозировали курс Вашингтона в отношении Москвы после смерти сенатора Грэма*
Комментарии
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Игорь Максаков
Именно так!
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4 н.
Vladimir Lioubimcev
Грэм не играл такой уж значимой роли, КАКУЮ в данный момент ИГРАЕТ ЗЯТЬ ТРАМПА КУШНЕР и его единородцы в США, и в Израиле. КУШНЕР же стоит за Трампом как соглядатай, и строго следит. чтобы тот не сбился с намеченного курса сдерживания России. В угоду Израилю. Ведь Израиль нацелился на территорию Украины, в том числе. ВПЕРЕДИ МАЯЧИТ ИХ МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО!! США УЖЕ ПОД НИМИ... Теперь вот уничтожат Иран, подчинят себе Ближний Восток, Украину, потом изнутри развалят на части Россию... И ВОТ ОНО - МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО!! К этому все идет... неужели никто ничего не понимает?
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4 н.
ЛЮДМИЛА Пулина
Первый пошёл !!!! Кто следующий ??? Пусть выстраиваются в очередь !!!!!! Твари !!!
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4 н.
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