Политика как он...
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Политика как она есть

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В России спрогнозировали курс Вашингтона в отношении Москвы после смерти сенатора Грэма*

В России спрогнозировали курс Вашингтона в отношении Москвы после смерти сенатора Грэма*

Курс Вашингтона в отношении Москвы не претерпит серьезных изменений после смерти сенатора Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), при этом его радикальные санкционные инициативы против РФ вряд ли будут утверждены Белым домом.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Именно так!
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4 н.
Vladimir Lioubimcev
Грэм не играл такой уж значимой роли, КАКУЮ в данный момент ИГРАЕТ ЗЯТЬ ТРАМПА КУШНЕР и  его единородцы в США, и в Израиле. КУШНЕР же стоит за Трампом как соглядатай, и строго следит. чтобы тот не сбился с намеченного курса сдерживания России. В угоду Израилю. Ведь Израиль нацелился на территорию Украины, в том числе.  ВПЕРЕДИ МАЯЧИТ ИХ МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО!!   США УЖЕ ПОД НИМИ... Теперь вот уничтожат Иран, подчинят себе Ближний Восток,  Украину, потом изнутри развалят на части Россию...   И ВОТ ОНО - МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО!!  К этому все идет... неужели никто ничего не понимает?
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4 н.
ЛЮДМИЛА Пулина
Первый пошёл !!!!  Кто следующий ???  Пусть выстраиваются в очередь !!!!!! Твари !!!
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4 н.