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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Хорнер о Марко и Аджаре: «Когда Гельмут потерял глаз, он остановил болид и просто выключил мотор. Разделяют ли все его мнение? Нет»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что думает о жестких высказываниях Гельмута Марко о пилоте «Рейсинг Буллз» Изаке Аджаре.

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