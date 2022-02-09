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В странах ЕАЭС предложили отменить ввозную пошлину на драгоценности

В странах ЕАЭС предложили отменить ввозную пошлину на драгоценности

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС; включает Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию) рассматривают возможность отмены ввозной пошлины на цветные драгоценные камни и мелкие бриллианты массой до 0,2 карата на два года.

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