В странах ЕАЭС предложили отменить ввозную пошлину на драгоценности

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС; включает Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию) рассматривают возможность отмены ввозной пошлины на цветные драгоценные камни и мелкие бриллианты массой до 0,2 карата на два года.