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Эндокринолог объяснила тягу к сладкому во время дождей

Эндокринолог объяснила тягу к сладкому во время дождей

РЕН ТВ Затяжные дожди могут усиливать у людей апатию и тягу к сладкому. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила профессор кафедры рекреационной медицины, врач-эндокринолог Мария Матвеева в беседе с агентству городских новостей "Москва".

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