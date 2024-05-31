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ФСБ раскрыла, как гитлеровцы готовили детей для диверсий в годы ВОВ

ФСБ раскрыла, как гитлеровцы готовили детей для диверсий в годы ВОВ

Пресс-служба ФСБ России ФСБ России опубликовала рассекреченные документы в которых говорится о том, как гитлеровцы в годы Великой Отечественной войны готовили оставшихся без родителей детей и подростков для разведки и диверсий в тылу Красной армии.

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