Участница «Фабрики звезд» Аксинья Вержак на пике славы проекта пользовалась большой популярностью. Казалось, что миловидную блондинку ждет успех в шоу-бизнесе, однако ее карьера на этом поприще не сложилась.
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