Байден обвинил Трампа в «продаже» президентства

ВАШИНГТОН, 4 июня, ФедералПресс. В ходе предвыборной кампании нынешний президент США Джо Байден высказал обвинения в адрес бывшего президента Дональда Трампа, заявив, что тот «продает свое президентство».
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