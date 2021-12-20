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Forum 24 (Чехия): НАТО отказал гарантировать России, что никогда не примет Украину

Forum 24 (Чехия): НАТО отказал гарантировать России, что никогда не примет Украину

России не так важно, чтобы НАТО взял на себя некие формальные обязательства, считает Forum 24. Путину важнее показать Украине, что, несмотря на все слова поддержки и военную помощь со стороны США, у нее нет шансов когда-нибудь стать членом альянса.

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