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FiNE NEWS

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Объявлено направление запуска дронов при атаке склада Wildberries в Краснодаре

Ночной удар по логистическому центру Wildberries в Краснодаре, сопровождавшийся повреждением жилых домов, осуществлялся с помощью беспилотных аппаратов, направленных с двух побережий – Черноморского и Азовского.

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