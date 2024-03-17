На Чукотке выборы президента РФ прошли штатно и с высокой явкой

Выборы в Чукотском автономном округе прошли штатно, явка была высокой. Об этом 17 марта губернатор округа Владислав Кузнецов во время прямого включения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) из региона.
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