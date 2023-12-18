В начале декабря, национальный оператор магистрального нефтепровода АО "КазТрансОйл" заявил, что теперь России придётся платить за транзитную прокачку по нефтепроводу ТОН2 на 20 с лишним процентов больше, чем сейчас.
Уму-разуму Токаева решил научить Лукашенко. На что Батька так поднял ценник
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Денис Цимболист
А в продуктовых магазинах Казахстана на полках очень много российских и белорусских товаров
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Альберт Иокелло
Да ладно. Просто мы наблюдаем классическую игру в доброго и злого следователя ну а Токарев -естественно в роли арестованного. Путин играет доброго следователя, или полицейского, а Батька -злого следователя (полицейского)
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Андрей Павлов
Вскрытие покажет, как говорят патологоанатомы, кто из них мужик. Пока Путин конечно проигрывает, но будем посмотреть.
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