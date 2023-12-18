Уму-разуму Токаева решил научить Лукашенко. На что Батька так поднял ценник

Денис Цимболист А в продуктовых магазинах Казахстана на полках очень много российских и белорусских товаров

Альберт Иокелло Да ладно. Просто мы наблюдаем классическую игру в доброго и злого следователя ну а Токарев -естественно в роли арестованного. Путин играет доброго следователя, или полицейского, а Батька -злого следователя (полицейского)