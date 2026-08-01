22 EU Leaders Demand "Immediate Action" As Migrant Invasion Raises Fear Of Hybrid Warfare Summary: 22 EU Leaders Demand "Immediate Action" Italy Suspends Schengen Travel Agreement With Spain After Horrifying Ceuta Invasion Spain's Border Invasion Is An Optics Disaster For Open-Border Democrats Crazy Footage Shows Migrants Rampaging, Breaking Into Homes After Invading Spain 22 EU Leaders Demand "Immediate Action" To Spanish Enclaves of Ceuta and Melilla Invasion European leaders criticized Madrid's socialist government as its open-border policies unraveled for the world to see.
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