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Восстановлен практически с нуля - на воду спущен корвет "Проворный".

Восстановлен практически с нуля - на воду спущен корвет "Проворный".

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