Минстрой РТ: Общий план жилищного строительства выполнен на 42% - введено свыше 1,3 млн квадратных метров жилья

О реализации программ жилищного строительства, обеспечении жильем отдельных категорий граждан, а также о начале работ по строительству объектов социально-культурной сферы, общественных пространств и модернизации инженерной инфраструктуры доложил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.