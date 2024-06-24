Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 830 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий анин
    К сожалению это так, ведь растут дети растут....Мизулина, Патрушев, Клинцевич...Фрадков ...и это нескончаемо...Почему Путин так ...
  • Walery
    Террористы погибли и это нормально... иначе они бы откупились. За ними за террористами стоит Запад своими грантами, и...Трагедия в Дагест...
  • Владимир Аверков
    мораль-сидеть народу в попе ещё долго...друзей и родственников только прибавляется...Почему Путин так ...

Дугин после Севастополя: "Хватит обманывать, нет мирной жизни во время войны!"

Дугин после Севастополя: "Хватит обманывать, нет мирной жизни во время войны!"

После удара ATACMS по Севастополю, в результате которого погибло 4 человека (двое их них -дети), а ранения получили более сотни, философ Александр Дугин отметил, что нет, конечно, оправданий украинским националистам, прицельно уничтожающим мирных русских людей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх