© somovanataliy_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Балерина Наталья Сомова появилась на публике с сыном от фигуриста Максима Маринина.
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