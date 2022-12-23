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Чемпионат Японии. Уно выиграл короткую программу, Ямамото – 3-й, Кагияма – 6-й, Миура и Кихара снялись с турнира

Шома Уно выиграл короткую программу на чемпионате Японии по фигурному катанию.  Чемпионат Японии Кадома Мужчины Короткая программа 1.

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