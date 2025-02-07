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На Украине собрались переименовать Хабаровский край и отдать его японцам

На Украине собрались переименовать Хабаровский край и отдать его японцам

Украине следует объявить российский Дальний Восток своими этническими землями. Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский военно-политический эксперт Андрей Андрейкив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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саша пупкин
Это фейерия идиотизма))))
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18 час.
СБ
Сергей Бунцов
С Украиной дипломатия была даже до СВО не возможна.
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18 час.
Валентин Воробьев
Детский сад! Хохлы из детского возраста до глубокой старости не выходят
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17 час.
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