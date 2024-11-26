Россияне отметили, что цены на импортозамещенную одежду дороже

Значительная часть россиян отметила повышение цен на одежду и обувь. 21% опрошенных считают, что импортозамещенные товары стоят немного дороже, еще 14% заявили, что одежда и обувь отечественного производства стоят значительно дороже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии