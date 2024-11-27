Украинский капкан. Раскручивая эскалацию глобалисты решают вовсе не украинские проблемы

Недавно координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома, контр-адмирал Джон Кирби подтвердил, что США действительно дали Киеву разрешение на использование американских ракет ATACMS для ударов вглубь территории Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии