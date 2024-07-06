В Алуште и некоторых населённых пунктах было приостановлено газоснабжение

В Алуште и некоторых других населённых пунктах городского округа было прекращено газоснабжение из-за повреждения магистрального газопровода недалеко от села Виноградное, об этом написала глава администрации Алушты Галина Огнева 7 июля в своем Telegram-канале.
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