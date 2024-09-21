«Гранада» уволила экс-тренера «Спартака» Абаскаля

Под его руководством команда сыграла шесть матчей.фото: granadacf.es--> Испанский футбольный клуб «Гранада» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера, сообщает 21 сентября пресс-служба команды.
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