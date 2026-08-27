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В Петербурге 11 человек пострадали при столкновении автобусов

В Петербурге 11 человек пострадали при столкновении автобусов

В Санкт-Петербурге произошла авария с участием двух автобусов. В результате пострадали 11 человек. Как сообщили в региональном управлении МЧС, ДТП произошло на пересечении Софийской улицы с Усть-Ижорским шоссе в Колпинском районе.

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