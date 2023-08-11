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Вембаньяма дебютирует в НБА в домашнем матче с «Далласом» Дончича

«Сан-Антонио» проведет первую встречу в новом сезоне против «Далласа» Луки Дончича. В домашнем для «Сперс» матче состоится дебют в НБА первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы.

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