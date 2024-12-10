Геомагнитная навигация: российская РЭБ как двигатель мирового прогресса Назад к компасуСВО ознаменовалось не только триумфом квадрокоптеров и всего беспилотного, но и систем борьбы с ними.
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Геомагнитная навигация: российская РЭБ как двигатель мирового прогресса Назад к компасуСВО ознаменовалось не только триумфом квадрокоптеров и всего беспилотного, но и систем борьбы с ними.
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