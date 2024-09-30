Телеведущая Летучая: съемки «Ревизорро» в Салехарде стали наиболее страшными

Съемки заключительного эпизода передачи «Ревизорро» в Салехарде стали для команды настоящим испытанием, отметила телеведущая Елена Летучая на премьере международной приключенческой драмы «Амура» в кинотеатре «Октябрь».
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